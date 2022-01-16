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Четверо из девяти судей оценили произвольную программу Щербаковой выше проката Валиевой

Четверо из девяти судей оценили произвольную программу Щербаковой выше проката Валиевой
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Четверо из девяти судей оценили произвольную программу фигуристки Анны Щербаковой выше номера Камилы Валиевой на завершившемся в Таллине чемпионате Европы. Арбитры из Испании, Франции, Финляндии и Беларуси поставили выступление Щербаковой на первое место, тогда как рефери из Хорватии, Турции, Эстонии, Австрии и Германии отдали предпочтение прокату Валиевой.

На этом этапе соревнований Щербакова набрала 168,37 балла, в Валиева – 168,61 балла. По итогам женских состязаний весь пьедестал оказался российским. Валиева поднялась на верхнюю ступень, а Щербакова и Александра Трусова заняли соответственно второе и третье места. Всего же на этом европейском форуме сборная России повторила свой триумф годичной давности и завоевала четыре комплекта золотых медалей из четырёх возможных.

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