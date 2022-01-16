Валиева: я очень рада попасть на Олимпийские игры, быть там — это уже такое достижение

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о попадании на Олимпийские игры.

«Во-первых, я очень рада попасть на Олимпийские игры. Это, наверное, мечта каждого спортсмена, и быть там это уже такое достижение, побывать в олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику. Потому что там столько спортсменов, которые едут туда с целью, которым не 15 лет, а которые уже идут к Олимпийским играм всю свою жизнь. Почувствовать эту энергетику было бы просто прекрасно. А в Пекине я бы очень хотела посмотреть Великую китайскую стену, и это было бы очень интересно, потому что, мне кажется, каждый должен её увидеть, кто приедет в Китай», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Напомним, Камила Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.