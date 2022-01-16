Попова: для командного турнира на Олимпиаде разбила бы тройку Валиева, Щербакова, Трусова

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, прокомментировала итоги соревнований женщин на чемпионате Европы – 2022, который состоялся в Таллине (Эстония).

«Для наших девчонок этот чемпионат Европы был скорее проверкой для себя самих. Не думаю, что Камила сильно расстроена из-за своей ошибки. Это была возможность перед Олимпиадой посмотреть, где и какие есть недочёты, где нужно что-то исправить. Да, это была не совсем та Камила, которую мы привыкли видеть, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Задел в короткой программе помог ей выиграть. Думаю, что к Олимпиаде она всё исправит.

Эта тройка — Валиева, Щербакова, Трусова — показала сейчас достойное и сильное катание. У всех бывают ошибки, со всеми это случается, но у них самый сложный технический набор в мире. Так что думаю, что эта тройка так и останется нетронутой перед Олимпиадой… Я бы лично разбила девчонок для командного турнира на Олимпиаде, потому что они всё-таки молодые. Им нужно дать возможность отдохнуть. Катать четыре программы на таком серьёзном турнире очень сложно», — приводит слова Поповой RT.