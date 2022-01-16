Церемония награждения Валиевой, Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы-2022

В Таллине прошла церемония награждения женщин-одиночниц, которые завоевали награды чемпионата Европы по фигурному катанию.

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Напомним, чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, хотя она неудачно исполнила произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.

Александра Трусова, занявшая третью позицию, чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.

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