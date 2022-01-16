Вайцеховская: разбалансированные твиззлы Синициной и Кацалапова останутся на совести судей

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выборе российских танцевальных дуэтов на олимпийский командный турнир в Пекине (Китай).

«Синицина/Кацалапов или Степанова/Букин? Первые. Просто потому, что на их стороне титулы. Плюс — коней на переправе не меняют. Но в Таллине катались лучше вторые. Разбалансированные твиззлы чемпионов (оценённые четвёртым уровнем) пусть останутся на совести судей. Здесь важно, как мне кажется, чтобы выводы сделали сами фигуристы и их тренерский штаб. И чтобы они, как минимум, не обольщались. Есть очень много пунктов, к которым можно придраться. В Таллине не придрались. Это не означает, что было не к чему», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».

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