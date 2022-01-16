Американский журналист объяснил пользу ошибок Валиевой в произвольной программе ЧЕ

Американский журналист и ведущий блога The Skating Lesson Дэйв Лис прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Хорошо, что Валиева допустила здесь ошибку. Это обеспечит ей дополнительный фокус и концентрацию при подготовке к решающему прокату. Она выглядит подготовленной», — написал Лис на странице The Skating Lesson в «твиттере».

Напомним, в этом году чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

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