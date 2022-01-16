Показательное выступление Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы. Видео

Дебютанты чемпионата Европы в Таллине Диана Дэвис и Глеб Смолкин в рамках гала-вечера выступили со своим ритм-танцем под музыку из мультфильма «Коты-аристократы».

Напомним, на прошедшем турнире они заняли седьмое место.

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Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96), серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).



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