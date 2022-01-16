Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Денис Васильев поздравил Диану Дэвис с днём рождения во время гала-вечера ЧЕ

Денис Васильев поздравил Диану Дэвис с днём рождения во время гала-вечера ЧЕ
Комментарии

Российская фигуристка Диана Дэвис сегодня празднует свой 19-й день рождения, выступая на гала-вечере чемпионата Европы в Таллине.

Латвийский фигурист Денис Васильев поздравил дебютантку турнира во время закрытия шоу, подарив ей торт.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96), серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022