Читатели «Чемпионата» считают, что Щербакова должна ехать на ОИ без перекатов

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе, касающемся отбора членов сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Мы предложили пользователям высказаться о том, нужно ли перекаты перед Олимпиадой, чтобы определиться с составом.



Большинство пользователей высказалось против перекатов, посчитав, что Анна Щербакова в любом случае должна ехать на Олимпийские игры.

Накануне, 15 января, она стала серебряным призёром чемпионата Европы в Таллине (Эстония). После короткой программы Щербакова не входила в топ-3, но сумела выправить ситуацию, благодаря отличному выступлению в произвольной программе.



Ранее многие пользователи призывали устроить контрольные прокаты с участием Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которая, по всей видимости, не попадёт в состав на Игры.

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