Туктамышева обратилась к российским фигуристам, которые выступали на чемпионате Европы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она поздравила с успешным выступлением на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) россиян.
«Следила за выступлениями ребят в Таллине и, конечно, не могла не вспомнить свой победный чемпионат в 2015-м. Это был интересный и волнительный старт, у нас была борьба с Еленой Радионовой, мы обе были готовы на 100%, обе катали чисто, и было понятно, что будет минимальный разрыв, но непонятно, в чью пользу… и когда я увидела баллы, то эмоции зашкаливали!!! Радость была даже больше, чем на победном чемпионате мира, который прошёл через два месяца.
Сегодня поздравляю всех наших фигуристов!!! Нереальная гордость! Я знаю: то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле — результат огромной и сложной работы! Все большие молодцы!» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
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