Вайцеховская: Глейхенгауз даёт понять, что удел Тарасовой и Морозова — копирование великих

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выборе российских спортивных пар на олимпийский командный турнир в Пекине (Китай).

«Бойкова/Козловский или Тарасова/Морозов? Я бы голосовала за первых. И вовсе не потому, что для Жени/Вовы ОИ последние, а Саша/Дима — это работа на перспективу. Просто даже если вернуться к прокату произвольной программы, нельзя не видеть, что Тарасова Морозов, во-первых, очень медленно (в сравнении) катаются. А, во-вторых, режет глаз достаточно опрометчивый на мой взгляд выбор произвольной постановки. У Алёны Савченко/Бруно Массо в 2017-м программа под эту же самую музыку была интереснее, и пять лет — слишком маленький срок, чтобы это не вспомнить. И получается, что постановщик (Даниил Глейхенгауз), взяв за основу копипаст очень яркой программы выдающейся во всех отношениях пары, как бы даёт понять, что удел Тарасовой и Морозова — копирование великих. И это категорически несправедливо по отношению к Жене и Володе, на мой взгляд», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».

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