«Рядом нет никого вообще». Елена Вайцеховская подвела итоги ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

«В ожидании самолёта самое время подвести некий тезисный итог всему чемпионату. Спортсмен турнира — конечно же, Анна Щербакова. Она безоговорочно побеждает во всех категориях катания среди женщин, пар, танцев и мужчин в главной спортивной номинации «Воля к победе». Вот просто рядом нет никого. Вообще. Кто видел Анины тренировки, тот поймёт.

Тренер — Светлана Соколовская. За одну только любовь к своему ученику и веру в него Светлана заслуживает всех букетов мира. И уж точно опережает в номинации Стефана Ламбьеля с безудержными криками о том, что его спортсмен Денис Васильев однозначно лучший и вообще чемпион. Чемпион тут — Марк Кондратюк, если в Швейцарии не в курсе.

Приз за лучшую хореографию (я, кажется, повторяюсь) уходит к Ирине Жук за «Ромео и Джульетту» Александры Степановой и Ивана Букина. Лучший показательный номер — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с их Happy Birthday Mr. President. Поставить рядом синенького Мориса мешает только то, что его номер слишком характерный, слишком запоминающийся и уже слишком приелся — в том числе самому фигуристу. Возможно поэтому и куража должного не было.

Лучший костюм, идея и исполнение — эстонка Эва-Лотта Кийбус в короткой программе. Добиться ощущения элегантной изысканности при таком числе разноцветных пайеток (не говоря уже о том, чтобы все их пришить) — большое искусство. Лучшая оценка костюмов принадлежит одному из фотографов страны-хозяйки: «За-ачем русские ма-альчики ограбили средневековый музей?»

Наиболее яркий дебют разыгрывают между собой Кондратюк и Камила Валиева, и приз я бы, конечно, отдала мальчику — просто в силу того, что выступление Камилы получилось худшим в сезоне, хоть и золотым. Но поскольку Марк у нас джентльмен и девочке дорогу не перейдёт, дебютная пальма первенства уходит Диане Дэвис с партнёром — просто в качестве подарка ко дню рождения.

Приз зрительских симпатий («Нас никому не сбить с пути!») получает Саша Трусова, она же остаётся в истории как исполнительница самого качественного прыжка: 15,71 за четверной флип при базовой стоимости прыжка 11,0. Парням такие GOE и не снились...» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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