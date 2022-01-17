Чемпион Европы объяснил ошибки Камилы Валиевой в произвольной программе на ЧЕ

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы. Валиева, завоевавшая золото, небезупречно исполнила произвольную программу. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

«Нужно учитывать, что Камила всё-таки выступала последней. Плюс, возможно, сказалось относительно небольшое количество соревнований такого уровня в карьере спортсменки. Где-то перенервничала, где-то чего-то не хватило.

Тем не менее и короткая, и произвольная, пусть и с ошибками, смотрятся очень эффектно. Камила выглядит недосягаемой для соперниц», — приводит слова Новицкого «RT на русском».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!