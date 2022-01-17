«Здорово, что это было со мной». Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе после ЧЕ

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) и обратилась к тренерской группе Этери Тутберидзе.

«Как здорово, что это было со мной. Огромное спасибо моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу Дудакову за то, что привели меня к золотой медали на чемпионате Европы.

Спасибо за поддержку, которую я ощущала от болельщиков всего мира и от публики в Таллине. Это невероятная честь — представлять Россию и наш любимый вид спорта перед полными трибунами. Поздравляю нашу команду с победным подиумом. И также спасибо всем, кто комментировал мои прокаты в СМИ и соцсетях. Я с интересом их прочитала. Спасибо вам за поздравления. И отдельное спасибо моей семье — вы рядом, и это бесценно. Люблю вас», — написала Валиева.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой.

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