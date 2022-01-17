Луна Хендрикс собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, занявшая четвёртое место на прошедшем чемпионате Европы, собирает деньги на поездку на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Об этом фигуристка сообщила на собственном сайте. «Вскоре я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако для того, чтобы это произошло, мне также нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала Хендрикс в своём обращении.
Отметим, что в текущем сезоне Хендрикс завоевала бронзу на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия). Луна неоднократно превосходила результат россиянок по итогам коротких программ.
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