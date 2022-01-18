Губанова и Квителашвили вошли в состав сборной Грузии на Олимпиаду-2022

Федерация фигурного катания Грузии объявила состав для участия в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.

В сборную вошли Анастасия Губанова, Морис Квителашвили, спортивная пара Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальный дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия.

«Этот состав будет соревноваться в командных олимпийских соревнованиях, которые начнутся 4 февраля. Только 10 самых высокорейтинговых национальных команд получают возможность принять участие в этом престижном турнире. Впервые в истории Грузия будет представлена на командных соревнованиях.

Затем, начиная с 8 февраля, спортсмены будут соревноваться в своих дисциплинах. Пожелаем всем фигуристам большой радости и удачи, ведь участие в Олимпиаде – самая большая мечта каждого спортсмена!» — написано на странице грузинской федерации в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице федерации фигурного катания Грузии в «Инстаграме».