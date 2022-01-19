«Что за царица вышла из пучины морской?» Бойкова — о фотосессии Евгении Медведевой

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, оценила новую фотосессию Евгении Медведевой. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира снялась в белом платье.
В комментарии к посту Медведевой в «Инстаграме» Бойкова написала: «Что за царица вышла из пучины морской?»
Медведева также является двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы, двукратной чемпионкой России, двукратной победительницей финалов Гран-при.
Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионы России (2020).
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