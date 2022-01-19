Елизавета Туктамышева: когда только начала, а уже устала
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В видео показано, как спортсменка тренируется в зале.
«Когда только начала, а уже устала», — подписала она видео.
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.
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