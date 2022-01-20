Канадская чемпионка ОИ отреагировала на видео Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, канадка Габриэль Дэйлман оставила комментарий под постом чемпионки мира и Европы 2015 года, россиянки Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме». Ранее Туктамышева выложила видео с тренировки в зале и подписала его так: «Когда только начала, а уже устала».
Дэйлман оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением влюблённого лица. Помимо неё в комментариях отметилась олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва. Она также опубликовала несколько эмодзи.
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
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