Канадская чемпионка ОИ отреагировала на видео Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, канадка Габриэль Дэйлман оставила комментарий под постом чемпионки мира и Европы 2015 года, россиянки Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме». Ранее Туктамышева выложила видео с тренировки в зале и подписала его так: «Когда только начала, а уже устала».

Дэйлман оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением влюблённого лица. Помимо неё в комментариях отметилась олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва. Она также опубликовала несколько эмодзи.

Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой

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