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Костомаров показал теннисную тренировку с дочкой

Костомаров показал теннисную тренировку с дочкой
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Российский фигурист Роман Костомаров показал, как он проводит время с дочкой Настей. Видео с теннисного корта он выложил в своём «инстаграме» с шуточным комментарием «Всех победю!»

На видео Костомаров в энергичном ритме заработал очко после выхода к сетке, продемонстрировав отличную физическую форму и прекрасное настроение.

В комментариях к посту фанаты фигуриста высоко оценивают его роль настоящего отца в жизни дочери и выбор для времяпрепровождения с ней.

Напомним, Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный чемпион России.

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