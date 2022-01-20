Анна Щербакова обратилась к Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова обратилась к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу. Спортсменка поблагодарила специалистов за постановку нового показательного номера. На чемпионате Европы Щербакова показала прокат под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена.

«Мой новый показательный номер. Большое спасибо Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе за идею и постановку. И отдельное спасибо Ольге Рябенко за реализацию этой идеи», — написала Анна в своём «инстаграме».

Фото: «инстаграм» анны щербаковой

Новость по теме Новый показательный номер Анны Щербаковой на чемпионате Европы. Видео

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