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Фран одним словом отреагировала на выбор состава сборной России по фигурному катанию на ОИ

Фран одним словом отреагировала на выбор состава сборной России по фигурному катанию на ОИ
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Спортивный блогер Фран отреагировала на выбор состава сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

«Мозалёв!» — написала Фран в своём «твиттере».

В состав сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли:
Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.
Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.

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