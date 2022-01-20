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Работа: автор, журналист в раздел Фигурное катание на «Чемпионате»

Ищем авторов в раздел Фигурное катание на «Чемпионате»
Автор в раздел Фигурное катание на «Чемпионате»

Мы ищем авторов в раздел Фигурное катание. Работа удалённая, частичная занятость. График и количество материалов обсуждаем с каждым автором отдельно.

Основные направления:
• репортажи о соревнованиях;
• авторские колонки по актуальным событиям;
• материалы для широкой аудитории;
• исторические тексты о событиях прошлого;
• интервью с героями из мира фигурного катания.

Чего мы ждём от кандидатов:
• опыт работы в медиа;
• вы обожаете фигурное катание и разбираетесь в нём;
• умеете чётко и лаконично формулировать свои мысли.

Если вас заинтересовала вакансия, пришлите резюме и пару абзацев о себе (хорошо, если сразу будут примеры материалов) на почту y.levkhina@rambler-co.ru для получения тестового задания. В теме письма укажите: «Автор в раздел Фигурное катание».

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