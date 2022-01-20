Ищем авторов в раздел Фигурное катание на «Чемпионате»

Мы ищем авторов в раздел Фигурное катание. Работа удалённая, частичная занятость. График и количество материалов обсуждаем с каждым автором отдельно.
Основные направления:
• репортажи о соревнованиях;
• авторские колонки по актуальным событиям;
• материалы для широкой аудитории;
• исторические тексты о событиях прошлого;
• интервью с героями из мира фигурного катания.
Чего мы ждём от кандидатов:
• опыт работы в медиа;
• вы обожаете фигурное катание и разбираетесь в нём;
• умеете чётко и лаконично формулировать свои мысли.
Если вас заинтересовала вакансия, пришлите резюме и пару абзацев о себе (хорошо, если сразу будут примеры материалов) на почту y.levkhina@rambler-co.ru для получения тестового задания. В теме письма укажите: «Автор в раздел Фигурное катание».
- 20 января 2022
-
13:44
-
13:22
-
13:16
-
13:12
-
13:07
-
12:44
-
12:33
-
12:26
-
12:18
-
12:15
-
11:53
-
11:40
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
08:47
-
08:13
-
07:46
-
07:36
- 19 января 2022
-
23:37
-
22:18
-
20:08
-
18:49
-
17:23
-
13:29
-
12:28
-
11:57
-
09:12
-
08:56
-
08:47
-
08:25
-
07:46
-
00:01
- 18 января 2022
-
23:31
-
23:09