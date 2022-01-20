Ищем авторов в раздел Фигурное катание на «Чемпионате»

Мы ищем авторов в раздел Фигурное катание. Работа удалённая, частичная занятость. График и количество материалов обсуждаем с каждым автором отдельно.

Основные направления:

• репортажи о соревнованиях;

• авторские колонки по актуальным событиям;

• материалы для широкой аудитории;

• исторические тексты о событиях прошлого;

• интервью с героями из мира фигурного катания.



Чего мы ждём от кандидатов:

• опыт работы в медиа;

• вы обожаете фигурное катание и разбираетесь в нём;

• умеете чётко и лаконично формулировать свои мысли.



Если вас заинтересовала вакансия, пришлите резюме и пару абзацев о себе (хорошо, если сразу будут примеры материалов) на почту y.levkhina@rambler-co.ru для получения тестового задания. В теме письма укажите: «Автор в раздел Фигурное катание».