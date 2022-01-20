Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России среди юниоров

Софья Акатьева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. Второй результат показала Софья Самоделкина, третий – Аделия Петросян.

Произвольную программу девушки покажут завтра, 21 января.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск

Девушки. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 78,84.

2. Софья Самоделкина (Москва) – 75,51.

3. Аделия Петросян (Москва) – 71,97.

4. Вероника Жилина (Москва) – 69,91.

5. Алина Горбачёва (Тверь) – 68,72.

6. Софья Муравьёва (Москва) – 68,30.

7. Мария Захарова (Москва) – 68,10.

8. Алиса Двоеглазова (Москва) – 67,58.

9. Софья Титова (Москва) – 66,81.

10. Елизавета Куликова (Москва) – 66,39.