Плющенко возвращается с мощнейшим составом на первенстве России. У Тутберидзе проблемы?

Пока члены взрослой сборной России готовятся к главному старту четырёхлетия, юным фигуристам предстоит выяснить отношения на национальном первенстве в Саранске и разделить путёвки на чемпионат мира. По зрелищности этот турнир вряд ли уступит чемпионату страны в Петербурге, так как на арену выйдут лучшие ученицы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Захватывающее противостояние двух школ продолжится на юниорском уровне, вот только теперь преимущество на стороне двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений возвращается на первенство России с мощнейшим составом, конкурировать с которым будет сложно даже сильнейшей юниорке «Хрустального» Софье Акатьевой.

Спасёт ли фигуристка лучшего тренера мира от поражения?

Лучшая юниорка Тутберидзе снова в игре

В преддверии Олимпиады первенство России, может, несколько теряет в статусе, но никак не в зрелищности происходящего. На турнире ожидается множество интриг, главной из которых станет возрождение противостояния Плющенко и Тутберидзе на юниорском уровне. Честь «Хрустального» в Саранске будет отстаивать талантливая Аделия Петросян. Фигуристка, до недавнего времени не радовавшая элементами ультра-си, уже успела войти в историю, исполнив в соревновательном прокате два чистых четверных риттбергера. На национальном первенстве в Санкт-Петербурге Аделия на равных боролась с сильнейшими одиночницами страны и выглядела на их фоне вполне конкурентоспособной. Девушка безупречно исполнила свои программы и остановилась в шаге от пьедестала. Так что шансы на победу у неё велики.

Тем не менее главным фаворитом турнира остаётся Софья Акатьева. Лучшая юниорка Тутберидзе возвращается в игру после обидного пропуска взрослого чемпионата России — туда спортсменка не смогла отобраться из-за возрастных ограничений. Но теперь Акатьева сможет доказать, что равных ей просто нет. Соня владеет сложнейшим контентом: в короткой программе она демонстрирует каскад 3А+3Т, а в произвольной к сольному трикселю прибавляет три четверных — сальхов и два тулупа в комбинации с другими прыжками. Хороша Акатьева и во второй оценке: артистизм и отличное владение коньком стабильно приносят ей высокие баллы. Если фигуристка подойдёт к старту в оптимальной форме, то составить ей достойную конкуренцию смогут лишь немногие.

Ученица Плющенко защитит свою честь?

Бросить вызов Акатьевой под силу Софье Самоделкиной. Подопечная Сергея Давыдова реабилитировалась за непопадание в финал юниорского Гран-при, который позже был отменён, и выдала шикарные прокаты в Петербурге. В короткой программе фигуристка исполнила каскад 3А+3Т, а в произвольной — четверной лутц, четверной сальхов — двойной сальхов и четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов, но из-за технических огрехов немного уступила конкуренткам. Тем не менее пятое место на дебютном чемпионате России — это серьёзная заявка. Софа с её россыпью квадов вполне способна взобраться на вершину пьедестала.

Постараются подвинуть её и учениц Тутберидзе воспитанницы академии «Ангелы Плющенко». В первенстве России примут участие Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Вероника Жилина и Софья Титова. Евгений возвращается с невероятно мощным составом! Особенно интересно, как проявит себя Муравьёва: фигуристка наверняка захочет поквитаться с судьями за унизительный штраф в короткой программе на чемпионате России и защитить свою честь. В короткой программе спортсменка уверенно обходила действующую чемпионку мира Анну Щербакову благодаря чистому исполнению тройного акселя, но впоследствии оказалась ниже из-за отнятого за перекат балла. Причём известие об этом настигло Соню уже после окончания соревнований и вряд ли её обрадовало. В Саранске Муравьёва постарается забыть старые обиды и доказать, что её успех на чемпионате России не был случайностью.

С нетерпением любители фигурного катания ждут на льду и Веронику Жилину с Софьей Титовой. Ника пропускала старты из-за травмы, но теперь готова побороться за лидерство в юниорской сборной. В начале года она показывала очень хорошие результаты, опровергая теорию, что Плющенко загубил ей карьеру. Любопытно, справилась ли она с психологическими проблемами, или нервы снова подведут её в самый ответственный момент. Что же касается Титовой, то ей представится возможность испытать себя на прочность среди опытных соперниц. На тренировках Соня исполняла тройной аксель и четверной сальхов, так что списывать её со счетов точно не стоит.

Евгений везёт на первенство России сразу четырёх мощных учениц. Кажется, на этот раз преимущество на его стороне. Облегчает Плющенко задачу и то, что тренеры «Хрустального» сейчас во всю готовят Валиеву, Щербакову и Трусову к Олимпиаде, а юниорки в этом сезоне для них — не приоритет. В отличие от Евгения, у которого не осталось ни одной взрослой ученицы. В такой ситуации подопечные Плющенко могут устроить сенсацию, прервав гегемонию учениц Тутберидзе, длящуюся на первенствах России уже семь лет. Причём, помимо медалей, фигуристки из «Ангелов» готовы захватить и путёвки на юниорский чемпионат мира.

Захватывающая конкуренция у мужчин

Не менее плотная конкуренция будет и у юношей. Илья Яблоков, Владислав Дикиджи, Андрей Анисимов, Фёдор Зонов — эти имена уже хорошо известны публике. Каждый из них способен показать мощное катание и зацепиться за пьедестал. Тем не менее наибольшие шансы взять золото у Артёма Ковалёва. Бывший ученик Плющенко — самый опытный из участников, а его контент — один из сложнейших, однако из-за высокого роста Артём не всегда справляется с многооборотными прыжками.

В отличие от него, невероятно стабилен Кирилл Сарновский, представляющий академию «Ангелы Плющенко». Фигурист отказался от исполнения четверных прыжков на соревнованиях, но это не сильно ему мешает. За счёт артистичных выступлений Кирилл нередко оказывается очень высоко. Его дебют на чемпионате России был очень достойным. Перешедший в начале года к Плющенко Егор Рухин успешными выступлениями давно не радовал, но всё может измениться на турнире в Саранске.

А вот в «Хрустальном» ставка делается на Николая Колесникова. Фигурист дебютирует на первенстве России в 12 лет. Коля приземляет в прокатах по три четверных, так что его появление может спутать соперникам все карты.

Танцоры провели работу над ошибками?

В парах также есть свои фавориты. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев сразятся с Ксенией Ахантьевой и Валерием Колесовым. В танцах же на победу будут претендовать три дуэта — Тютюнина/Шустицкий, Хавронина/Чиризано и Кагановская/Ангелопол. Причём последние находятся в непростой ситуации: Василиса и Валерий были очень тепло приняты как российскими, так и зарубежными судьями, но из-за ошибки тренерского штаба проиграли на этапе Гран-при в Кошице, потеряв драгоценные баллы в рейтинге. Подопечным Анжелики Крыловой влепили штраф за недопустимый элемент в произвольном танце, поставив под вопрос компетентность их наставников. Анжелика Алексеевна и её коллеги Олег Овсянников и Максим Ставиский оказались виноваты в курьёзном поражении наших лидеров. Остаётся лишь надеяться, что специалисты провели работу над ошибками и подобное в Саранске уже не повторится.