Алина Загитова встретилась с послом Японии в России и его женой. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова встретилась с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки и его супругой. Соответствующие фотографии спортсменка выложила в «Инстаграме».

«Вчера у меня прошла встреча с послом Японии и его женой. Для меня было большой честью получить приглашение от Тоёхисы Кодзуки и вновь пообщаться лично. Япония — потрясающая страна, и я являюсь огромным её поклонником! Там меня встречают с особым теплом! И как же хорошо, что наши страны поддерживают дружеские отношения!

Вечер прошёл душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! Мы обменялись подарками, и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлён моим мылом ручной работы.

Ну и, конечно, наша встреча не могла пройти без Масару (собаки Загитовой. — Прим. «Чемпионата»). Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии. Посол также с удовольствием провёл с ней время, и Масару явно осталась в полном восторге! Огромное спасибо за приглашение! Надеюсь, в скором времени мне снова удастся побывать в Стране восходящего солнца», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!