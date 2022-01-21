Алина Загитова встретилась с послом Японии в России и его женой. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова встретилась с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки и его супругой. Соответствующие фотографии спортсменка выложила в «Инстаграме».
«Вчера у меня прошла встреча с послом Японии и его женой. Для меня было большой честью получить приглашение от Тоёхисы Кодзуки и вновь пообщаться лично. Япония — потрясающая страна, и я являюсь огромным её поклонником! Там меня встречают с особым теплом! И как же хорошо, что наши страны поддерживают дружеские отношения!
Вечер прошёл душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! Мы обменялись подарками, и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлён моим мылом ручной работы.
Ну и, конечно, наша встреча не могла пройти без Масару (собаки Загитовой. — Прим. «Чемпионата»). Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии. Посол также с удовольствием провёл с ней время, и Масару явно осталась в полном восторге! Огромное спасибо за приглашение! Надеюсь, в скором времени мне снова удастся побывать в Стране восходящего солнца», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 января 2022
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
07:35
-
01:08
- 20 января 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
18:15
-
16:49
-
16:06
-
14:07
-
13:44
-
13:22
-
13:16
-
13:12
-
13:07
-
12:44
-
12:33
-
12:26
-
12:18
-
12:15
-
11:53
-
11:40
-
11:36
-
11:19
-
11:02