Танцоры Хавронина и Чиризано с преимуществом в 0,71 балла выиграли ЧР среди юниоров

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали победителями чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. За произвольный танец победители получили от судей 111,31 балла и набрали по сумме программ 182,77 балла.
Серебро завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, уступившие чемпионам 0,71 балла (182,06), бронзу — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12).
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Итоги.
1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 182,77 балла.
2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 182,06.
3. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 178,12.
4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 172,88.
5. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин – 162,12.
6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 160,56.
7. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 160,01.
8. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 158,90.
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