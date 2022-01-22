Танцоры Хавронина и Чиризано с преимуществом в 0,71 балла выиграли ЧР среди юниоров

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали победителями чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. За произвольный танец победители получили от судей 111,31 балла и набрали по сумме программ 182,77 балла.

Серебро завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, уступившие чемпионам 0,71 балла (182,06), бронзу — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12).

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск

Танцы на льду. Итоги.

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 182,77 балла.

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 182,06.

3. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 178,12.

4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 172,88.

5. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин – 162,12.

6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 160,56.

7. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 160,01.

8. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 158,90.

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