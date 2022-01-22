Хабибуллина и Княжук выиграли чемпионат России среди юниоров в парном катании

Спортивная пара из Москвы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.
Лидировавшие после короткой программы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев в произвольном прокате не справились с выбросами и стали серебряными призёрами. Третье место заняли Екатерина Чикмарёва и Андрей Янченков. Призёры представляют Пермский край.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Спортивные пары
1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 201,82.
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 200,53.
3. Екатерина Чикмарёва/Андрей Янченков – 189,48.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 188,22.
5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов – 187,35.
6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 184,04.
7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 179,31.
8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 174,36.
- 22 января 2022
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
07:35
-
01:08
- 20 января 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:27
-
21:17
-
21:04