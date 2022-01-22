Хабибуллина и Княжук выиграли чемпионат России среди юниоров в парном катании

Спортивная пара из Москвы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.

Лидировавшие после короткой программы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев в произвольном прокате не справились с выбросами и стали серебряными призёрами. Третье место заняли Екатерина Чикмарёва и Андрей Янченков. Призёры представляют Пермский край.



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск

Спортивные пары



1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 201,82.

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 200,53.

3. Екатерина Чикмарёва/Андрей Янченков – 189,48.

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 188,22.

5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов – 187,35.

6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 184,04.

7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 179,31.

8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 174,36.