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Хабибуллина и Княжук выиграли чемпионат России среди юниоров в парном катании

Хабибуллина и Княжук выиграли чемпионат России среди юниоров в парном катании
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Спортивная пара из Москвы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.

Лидировавшие после короткой программы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев в произвольном прокате не справились с выбросами и стали серебряными призёрами. Третье место заняли Екатерина Чикмарёва и Андрей Янченков. Призёры представляют Пермский край.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Спортивные пары

1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 201,82.
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 200,53.
3. Екатерина Чикмарёва/Андрей Янченков – 189,48.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 188,22.
5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов – 187,35.
6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 184,04.
7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 179,31.
8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 174,36.

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Новости. Фигурное катание
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