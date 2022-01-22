Александр Жулин рассказал о самой успешной Олимпиаде в своей карьере

Российский тренер Александр Жулин, чьи подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются одними из фаворитов Олимпиады-2022 в танцах на льду, назвал самые успешные Игры в своей карьере.



«Более успешной Олимпиады в моей карьере, чем Олимпиада 2006 года, в принципе не может существовать, потому что тогда выиграла моя жена (Татьяна Навка, бывшая жена Жулина. — Прим. «Чемпионата»), а я был тренером своей жены. Но это та Олимпиада, которую я хотел бы повторить. Это счастье было бы.



Победы очень здорово омолаживают тренера. Тренер — это вообще четырёхлетний симбиоз. Подготовил одного человека — он что-то занял. Боброва и Соловьёв у меня взяли золотую медаль в команде в 2014 году — фантастика. В 2018 году они заняли второе место — потрясающий результат. Сейчас 2022 год — Синицина и Кацалапов. Я желаю им всего-всего-всего, потому что я их тренер. Но мне бы очень хотелось, чтобы у меня очень скоро была бы уже задача в 2026 году что-то выиграть, дай бог, в 2030-м. Тогда ты всё время живёшь, всё время к чему-то стремишься, ты всё время молодой», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.