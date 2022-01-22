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Интервью с Александром Жулиным — будущее Синициной и Кацалапова, ожидания перед Олимпиадой, выход автобиографии

«Не понимаю своей карьеры после Олимпиады». Откровенное интервью с Александром Жулиным
Яна Левхина
Интервью с Александром Жулиным
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Тренер рассказал о будущем Синициной и Кацалапова и поделился ожиданиями перед Играми в Пекине.

2022 год начался крайне успешно для Александра Жулина. Его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов с блеском выиграли чемпионат Европы. А сам тренер выпустил автобиографию под названием «Танцы на льду жизни». Но самое долгожданное событие для него остаётся только впереди. На зимних Олимпийских играх Жулин готовится подвести своих учеников к вершине их карьеры. В Пекине Виктория с Никитой претендуют сразу на две медали: командную и личную. И обе могут оказаться золотыми.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Жулин поделился ожиданиями перед Олимпиадой, рассказал о будущем Синициной и Кацалапова и поведал, что ещё не понимает своей карьеры после Игр в Пекине.

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«Более успешной Олимпиады в моей карьере, чем Олимпиада 2006 года, существовать не может — тогда выиграла моя жена»

— Александр, поздравляю вас с выходом автобиографии! Расскажите, почему вы решили выпустить её именно до Олимпиады?
— Спасибо! Вы знаете, вообще никакой идеи не было. Во время пандемии, когда из-за запретов мы перестали тренироваться, у меня появилось много свободного времени, и я стал писать. Я и до этого увлекался писательством, но в основном беллетристикой. Писал про что-то одну-две страницы и забрасывал. А тут я решил написать про себя — про себя я знаю очень многое. Я набросал одну страницу, две, три и потом дал прочитать своей супруге Наташе. Ей очень понравилось, она сказала: «Очень здорово, продолжай». Я написал ещё 10 страниц, ещё 20 страниц, отправил своему близкому другу Вите Петренко (олимпийский чемпион 1992 года в мужском одиночном катании. — Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «Саш, просто супер, пиши дальше». И так я постоянно писал, отправлял кому-то — очень сомневался в своём таланте писателя — и все мне говорили продолжать. Так получилось, что я и впрямь стал писателем.

Фото: Dimitri Iundt/Corbis/Getty Images

— Предстоящая Олимпиада обещает быть необычной. Нет мыслей написать вторую часть книги по её итогам?
— Пока такого желания нет. Это очень серьёзный труд, и нельзя сказать себе, что с 9 до 12 я пишу. Может быть, отсутствие идей, может быть, боязнь, что ничего не сложится в этот раз. Должно быть талантливое произведение. Бывало, что я садился и писал безостановочно пять часов, не мог оторваться от процесса. А бывало, что писал одну страницу за три часа, а потом просто стирал её, потому что мне не нравилось. Это тоже творчество, тоже искусство. Должен быть огромный талант, чтобы писать так, чтобы нравилось людям.

— Не хочется загадывать, но предстоящая Олимпиада может стать самой успешной в вашей карьере. С какими ожиданиями вы к ней подходите?
— Более успешной Олимпиады в моей карьере, чем Олимпиада 2006 года, в принципе не может существовать, потому что тогда выиграла моя жена (Татьяна Навка, бывшая жена Жулина. — Прим. «Чемпионата»), а я был тренером своей жены. Но это та Олимпиада, которую я хотел бы повторить. Это счастье было бы.

Победы очень здорово омолаживают тренера. Тренер — это вообще четырёхлетний симбиоз. Подготовил одного человека — он что-то занял. Боброва и Соловьёв у меня взяли золотую медаль в команде в 2014 году — фантастика. В 2018 году они заняли второе место — потрясающий результат. Сейчас 2022 год — Синицина и Кацалапов. Я желаю им всего-всего-всего, потому что я их тренер. Но мне бы очень хотелось, чтобы у меня очень скоро была бы уже задача в 2026 году что-то выиграть, дай бог, в 2030-м. Тогда ты всё время живёшь, всё время к чему-то стремишься, ты всё время молодой.

Я очень боюсь, что, допустим, Синицина и Кацалапов что-то выиграют, и я скажу: «Ну а теперь всё, на покой». Я этого очень не хочу, это будет не в ладу с самим собой. Я буду работать, пока чувствую, что приношу какую-то пользу. Как только почувствую, что от моего фигурнокатательного творчества не осталось ничего, я сам уйду.

«Мы получили много минусов со стороны иностранцев и со стороны федерации. Никто не любит, когда кто-то снимается»

— Этот сезон складывается тяжело для Вики с Никитой, ну и для вас соответственно. Как вы сохраняете нервы?
— У всех спортсменов сезоны складываются непросто. У кого-то травмы, у кого-то ковид, у кого-то ещё какие-то проблемы. Да, непросто. Но я знаю одно, что для пары Синицина и Кацалапов Олимпийские игры в Пекине — это вершина их карьеры. Я думаю, они положат всё, как и их тренер в лице меня, для того, чтобы получить максимальный результат.

— То есть за этот сезон ни разу не возникало ощущения безысходности?
— Какая безысходность? Наоборот. Да, бывают проблемы, но задача тренера и его учеников в том, чтобы с ними справляться. Мы очень правильно снялись с чемпионата России. Никита ко мне подъехал во время тренировки произвольного танца и сказал: «Саш, я чувствую, что всё. У меня спину сковало». А я понимаю, что, если Никита пойдёт до конца в произвольном, он может сорвать спину, а это 4-5 недель без тренировок. Я сразу сказал: только сниматься. Мы снялись.

Конечно, мы получили много минусов и со стороны иностранцев, и со стороны федерации, естественно. Никто не любит, когда кто-то снимается. Но мне-то всё равно. Мне важна одна пара — Синицина и Кацалапов, и чтобы они функционировали на Олимпийских играх. И мне, и им важно, чтобы они стрельнули в тот момент, когда это нужно.

Жулин с президентом России Владимиром Путиным

Жулин с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Aleksey Nikolskiy/Getty Images

— Сейчас все очень переживают за спину Никиты. Вполне возможно, на Олимпиаде ему предстоит откатать сразу четыре танца. Как вы думаете, он готов к этому?
— Легко. Мы катаем в неделю два проката ритм-танца и два проката произвольного целиком. Каждую неделю. Для Вики с Никитой это как раз плюнуть. Условно говоря, если они прокатаются 4 и 7 февраля в «команднике», а потом у них будет четыре дня на восстановление и только потом личный турнир, они элементарно проедут и то, и то. Тут вопрос в чём? Не мы решаем. Решает федерация, серьёзные люди. Нам скажут катать короткий — мы прокатаем короткий. Скажут катать произвольный — прокатаем произвольный.

— Как вы считаете, какие виды стоит менять в командном турнире?
— Не буду комментировать.

«Мне совершенно всё равно, что Сизерон сделал каминг-аут. Я отношусь к нему роскошно»

— В этом сезоне вы ещё ни разу не сталкивались с французами Пападакис и Сизероном. Первая очная встреча состоится в личном турнире на Олимпиаде. Испытываете волнение по этому поводу?
— Никакого абсолютно. Тут дело такое — надо, чтобы все арбитры, судящие Олимпийские игры, увидели их всех в одной разминке, чтобы это можно было пощупать. Сейчас французы катаются на одних турнирах — набирают там 140 баллов, мы катаемся на других турнирах — набираем там 140 баллов. Но никто не видел нас вместе. Вы посмотрите их в одной разминке. За шесть минут профессионал поймёт, кто круче. Плюс нужно откататься так, чтоб у судей осталось послевкусие. Всё-таки танцы на льду – это такое дело, хоть и появилось очень много элементов, есть момент послевкусия как у очень хорошего вина.

В одной разминке катаются пары, возможно, даже друг за другом. Смотрите, спорьте с судьями, переживайте. Это непростая задача. Я сам танцор, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, но порой не понимаю, кто лучше. Это прям очень тяжело, прыжков-то нет. Не завидую судьям, которые судят Олимпийские игры, особенно в танцах на льду.

Алексндр Сафонов, «Чемпионат»

Алексндр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Кацалапов и Синицина

— В этом сезоне танцы на льду не раз потрясали скандалы. Сначала судья Веденин неосторожно высказался об ориентации Сизерона, потом вы попали под горячую руку Меган Дюамель за слова о Ледюке. Болельщики боятся, что всё это может отразиться на судействе на Олимпиаде. У вас нет таких опасений?
— Я не думаю, что так произойдёт, всё-таки это Олимпийские игры. Но меня очень пугает ситуация, что премию «Оскар» выиграть не чёрному, не гею, не больному очень тяжело. Это некая толерантность, которая приводит к идиотизму. Мне совершенно всё равно, что Сизерон сделал каминг-аут. Я отношусь к нему роскошно. Думаю, если мои спортсмены откатаются хорошо, их поставят. Но все вот эти небинарные дела, что сейчас происходят, приводят меня в ужас. Я мечтаю, чтобы это всё закончилось как можно скорее.

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— Вы сказали, что Олимпиада в Пекине будет для Вики с Никитой вершиной их карьеры. То есть на следующий олимпийский цикл они не пойдут?
— Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад. Пара просто уникальная, я их обожаю.

— Уже решили, с кем пойдёте в следующий цикл?
— Проблема в том, что не с кем. Сара Уртадо и Кирилл Халявин, думаю, тоже закончат. Возможно, я уеду во Флориду и буду ловить рыбу. Искать новых учеников не приходится, только если попросится кто-то серьёзный. Должен быть такой момент, что тренеру, постановщику должно быть интересно. Мне неинтересно стать президентом Федерации фигурного катания России. Ну неинтересно — это не моё, ужасающая для меня работа. Мне интересно ставить программы, но не на 16-18-е места. Я люблю бороться за тройку, чтобы это было прям мясо. Если ко мне никто не придёт после Олимпийских игр, вообще не понимаю своей карьеры. Скорее всего, напишу вторую книгу (улыбается).

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