Вайцеховская заступилась за Жулина, которого критикуют за откровения в автобиографии

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением об автобиографической книге Александра Жулина «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви всё».

«Почитала с утра, как активно склоняют Сашу Жулина в соцсетях за его откровения в только что вышедшей книжке про любовь (спойлер — фигурное катание там тоже присутствует), и подумала вот о чём: сейчас у некоторых издательств вошло в моду предлагать спортсменам выпустить книгу — поставить этот жанр на поток. Мне не так давно позвонила известная спортсменка, с которой мы знакомы, что называется, сто лет: вся её карьера у меня на глазах прошла. Говорит, мол, не знаю, соглашаться на предложение издательства или нет. Я задала встречный вопрос: «Ты готова откровенно рассказать вот об этом периоде своей жизни? А об этом? А о том? Нет? Тогда зачем и кому эта книга может быть интересна?»

Человек понял.

Это я к тому, что честно написать о своей жизни — очень трудная штука. Требует большого мужества. Особенно сейчас, когда для хейта в интернете бывает достаточно сущей ерунды. Книга Жулина реально честная, за что Саше большой респект. И он реально написал её сам. Из тех нескольких начальных глав, что он присылал мне, чтобы спросить мнение, стоит ли продолжать, я видела, как непросто давался ему процесс. Это, кстати, ещё один штрих, который делает книгу ценной. Ну а то, что кому-то может не понравиться изнанка обычно скрытой от сторонних наблюдателей фигурнокатательной жизни — их проблемы», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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