Алина Загитова: действительно, кроме Масару, ничего для счастья и не нужно

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм» новое видео. По словам спортсменки, ей для счастья ничего не нужно, кроме её собаки по кличке Масару.

«Действительно, кроме Масару, ничего для счастья и не нужно», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Как мило! Это точно. Спасибо, что выложила».

«Вы такие милахи, Алинчи!»

«Акита-ину — лучшая порода».

«Вы созданы друг для друга!»

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