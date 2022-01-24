Алина Загитова: действительно, кроме Масару, ничего для счастья и не нужно
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм» новое видео. По словам спортсменки, ей для счастья ничего не нужно, кроме её собаки по кличке Масару.
«Действительно, кроме Масару, ничего для счастья и не нужно», — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Как мило! Это точно. Спасибо, что выложила».
«Вы такие милахи, Алинчи!»
«Акита-ину — лучшая порода».
«Вы созданы друг для друга!»
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