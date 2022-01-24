Елена Радионова: Трусова ставит какой-то невозможный контент

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала об отношении к российской фигуристке Александре Трусовой, которая завоевала бронзу на прошедшем в Таллине чемпионате Европы.

«Саша Трусова пробила окно в четверные прыжки для девочек. Она ставит просто какой-то невозможный контент. Она не останавливается на достигнутом. У неё всё равно есть цель — выпрыгнуть эти пять четверных. Я думаю, что у неё обязательно всё получится», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

Трусова вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры, которые стартуют в Пекине 4 февраля.

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