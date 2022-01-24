Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова: Трусова ставит какой-то невозможный контент

Елена Радионова: Трусова ставит какой-то невозможный контент
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала об отношении к российской фигуристке Александре Трусовой, которая завоевала бронзу на прошедшем в Таллине чемпионате Европы.

«Саша Трусова пробила окно в четверные прыжки для девочек. Она ставит просто какой-то невозможный контент. Она не останавливается на достигнутом. У неё всё равно есть цель — выпрыгнуть эти пять четверных. Я думаю, что у неё обязательно всё получится», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

Трусова вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры, которые стартуют в Пекине 4 февраля.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Елена Радионова: Аня Щербакова борется с возрастными изменениями
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022