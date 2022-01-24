Бестемьянова: разговоры, что мы легко выиграем 4 золота ОИ в фигурном катании, смехотворны

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила возможность судейской предвзятости по отношению к российским фигуристам на Олимпиаде в Пекине, а также назвала смехотворными прогнозы о лёгких четырёх золотых медалях для россиян.
«Татьяна Анатольевна Тарасова нам всегда говорила: «Будете на две головы выше — не посмеют». Вот так и надо действовать, потому что, к сожалению, всякие такие разговоры, что мы легко можем завоевать четыре золотые медали, мне кажутся смехотворными. Это просто смешно. Нет, мы можем завоевать золото в женском одиночном катании, 100%. Дай бог, чтобы Валиева прекрасно откаталась. А остальные три вида проблематичны», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».
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