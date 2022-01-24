Наталья Бестемьянова объяснила, почему Трусова вставляет в программу 5 четверных прыжков

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, почему российская фигуристка Александра Трусова вставляет по пять четверных прыжков в свою программу.

«Вообще-то, это арифметика. Если Трусова хочет выигрывать у Валиевой, у которой в произвольной программе четыре элемента ультра-си, значит ей надо ставить пять элементов ультра-си. Она ставит эти пять четверных именно потому, что хочет выиграть. Она не говорит, а доказывает делом», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы Валиева завоевала золото, Трусова — бронзу.

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