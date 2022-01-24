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Бестемьянова поделилась информацией о составе России на командный турнир фигуристов на ОИ

Бестемьянова поделилась информацией о составе России на командный турнир фигуристов на ОИ
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как, по её информации, будет выглядеть состав сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я слышала, чтобы избежать всех этих разговоров, хотят поставить на командный турнир все первые номера, без замен. Во всяком случае, сейчас об этом говорят. Мужчинам будет трудно. Командник откатал и через день выходи в индивидуалку. А все остальные вздохнут», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».

Первые номера сборной России: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацапалов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

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