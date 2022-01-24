Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сотникову спросили, могла ли бы она бороться с нынешними фигуристками. Аделина ответила

Сотникову спросили, могла ли бы она бороться с нынешними фигуристками. Аделина ответила
Комментарии

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о том, могла ли бы она конкурировать с нынешним поколением спортсменок.

Спортсменку спросили в «Инстаграме»: «Смогли бы вы сейчас бороться с нынешними фигуристками?»

Сотникова в ответ написала: «Шутите? Для этого надо было бы тренироваться как в старые времена, если не больше».

На предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай) Россию в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Наталья Бестемьянова объяснила, почему Трусова вставляет в программу 5 четверных прыжков
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022