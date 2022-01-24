Сотникову спросили, могла ли бы она бороться с нынешними фигуристками. Аделина ответила

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о том, могла ли бы она конкурировать с нынешним поколением спортсменок.

Спортсменку спросили в «Инстаграме»: «Смогли бы вы сейчас бороться с нынешними фигуристками?»

Сотникова в ответ написала: «Шутите? Для этого надо было бы тренироваться как в старые времена, если не больше».

На предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай) Россию в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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