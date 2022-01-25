Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года Михаила Коляду в составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Таким образом, окончательная версия состава сборной России по фигурному катанию на ОИ выглядит так:



Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Запасной: Пётр Гуменник.

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