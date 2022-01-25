ФФККР назвала причину замены Коляды на Семененко в составе на Олимпиаду-2022 в Пекине
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала причину, по которой Михаила Коляду заменили на Евгения Семененко в окончательном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине. Спортсмен заразился коронавирусом.
«Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого — положительный», — отмечается в сообщении организации.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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