ФФККР назвала причину замены Коляды на Семененко в составе на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала причину, по которой Михаила Коляду заменили на Евгения Семененко в окончательном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине. Спортсмен заразился коронавирусом.

«Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого — положительный», — отмечается в сообщении организации.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!