Камила Валиева оказалась самым молодым спортсменом в составе сборной России на ОИ-2022

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева оказалась самым молодым спортсменом, попавшим в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Валиева родилась 26 апреля 2006 года, ей 15 лет. В составе национальной команды оказалось лишь два спортсмена, родившихся в 2006 году. Помимо Валиевой, это фристайлистка Александра Глазкова, родившаяся 15 марта. Ей также 15 лет.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

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