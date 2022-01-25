Степанова и Букин не полетят на сбор в Красноярск из-за коронавируса в сборной

Серебряные призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не полетят вместе с национальной командой на сборы в Красноярск. Дуэт продолжит тренироваться в Москве вплоть до начала Игр. Не исключён вариант, что пара отправится на Пекин прямым рейсом из столицы России.

По информации RT, причиной такого решения стало заболевание на сборе одного из партнёров запасной российской танцевальной пары и их тренера. Как уточняет «Матч ТВ», речь о Егоре Базине и тренере Денисе Самохине. Базин выступает в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой. Они — первые запасные на Олимпиаду в танцах на льду. В настоящее время все трое находятся на предолимпийском сборе в Красноярске.

Ранее перед выездом в Красноярск положительный тест на коронавирус сдал Михаил Коляда, на Играх его заменит Евгений Семененко.