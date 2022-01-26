Фигуристка Куракова: в России ты понимаешь, что одна ошибка — и всё, ты в пролёте

Москвичка Екатерина Куракова, которая уже 4 года выступает за Польшу, объяснила, в чём разница между фигуристками из России и остальных стран по отношению к соревнованиям. Россиянки серьёзны и сосредоточены, а она радуется как ребёнок.
«Я скачу, улыбаюсь, просто счастливый ребенок (смеётся). Понимаете, наверное, из-за того, что я не чувствую такой сильной конкуренции. Я не представляю, какой стресс переживают девочки каждый чемпионат России. Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и все, ты в пролете. И ты катаешься с мыслью, что ты не имеешь права на ошибку. Это такой прессинг… Ты понимаешь, если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься. А сейчас, когда я еду на соревнования, я понимаю, что счастлива. Когда все начало меняться, я начала ценить турниры.
Мы тренируемся для чемпионатов. Не столько, для того чтобы после соревнований думать, как хорошо это прошло, сколько для того, чтобы туда ездить. Ситуация с ковидом начала ухудшаться, и я очень боялась, что могут отменить чемпионат Европы. Наверное, мне помог хорошо откатать тот момент, что я была просто счастлива, что я здесь. Это такое внутреннее счастье», — приводит слова Кураковой Sport24.
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