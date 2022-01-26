Анна Щербакова показала подарки от китайских поклонников. Фото
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Спортсменка показала, какие подарки ей прислали поклонники из Китая.
«Огромное спасибо болельщикам из Китая за поддержку и такие невероятные подарки с символикой предстоящих Олимпийских игр», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Напомним, Анна Щербакова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022. Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
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