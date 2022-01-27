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Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию Плющенко, Евгений ответил

Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию Плющенко, Евгений ответил
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который был срочно госпитализирован. Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой Плющенко, ранее рассказала: «У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Его увезли с приступом прямо с арены».

Плющенко опубликовал видео из больницы в своём «инстаграме». Роднина в комментарии написала: «Выздоравливай!» Евгений ответил: «Спасибо, Ирина Константиновна».

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и 10-кратный чемпион России.

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