Татьяна Навка обратилась к Татьяне Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Татьянин день вспомнила о победе Татьяны Навки и Романа Костомарова на Олимпийских играх в Турине.
«В Татьянин день вспоминаем Олимпийские игры 2006 года, Турин и победу Татьяны Навки и Романа Костомарова в танцах на льду», — написала Тарасова в своём «инстаграме».
Навка в комментарии обратилась к Тарасовой: «Спасибо, моя дорогая Татьяна Анатольевна! И вас с днём ангела! Пусть господь вас хранит!»
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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