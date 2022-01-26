Татьяна Навка обратилась к Татьяне Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Татьянин день вспомнила о победе Татьяны Навки и Романа Костомарова на Олимпийских играх в Турине.

«В Татьянин день вспоминаем Олимпийские игры 2006 года, Турин и победу Татьяны Навки и Романа Костомарова в танцах на льду», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Навка в комментарии обратилась к Тарасовой: «Спасибо, моя дорогая Татьяна Анатольевна! И вас с днём ангела! Пусть господь вас хранит!»

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!