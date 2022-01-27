Евгения Медведева высказалась о шансах россиян на медали Олимпиады в парах и среди мужчин

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о шансах россиян на успешное выступление на Олимпиаде в Пекине в мужском одиночном и в парном катании.
«В парном катании у наших ребят, Мишиной и Галлямова, огромные шансы — они очень техничные, артистичные и стабильные. Они действующие чемпионы мира и Европы. Китайцев называют фаворитами из-за выслуги лет, у них репутация победителей, но соревнования есть соревнования, судьи международные, разве что публика теплее принимает, но правила те же самые, так что шансы у нас есть.
Марк Кондратюк, безусловно, потрясающе себя проявил на чемпионате Европы, Андрей Мозалёв выдает довольно стабильные прокаты. Если ребята откатают чисто, всё будет в руках судей. Им надо выходить и делать свое, через голову прыгать не стоит. Если будут чистые прокаты, и места будут хорошие», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!
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