Урманов назвал ошибку Плющенко и Мишина, из-за которой Евгений проиграл ОИ Ягудину

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов рассказал, какую ошибку перед Олимпиадой-2002 в Солт-Лейк-Сити допустили Евгений Плющенко и его тогдашний тренер Алексей Мишин. На Играх-2002 Плющенко завоевал серебро, уступив Алексею Ягудину, подопечному Татьяны Тарасовой.

По словам Урманова, Плющенко и Мишин зря решили менять произвольную программу незадолго до начала Олимпиады.

«Возможно, мало кто знает, но в тот год, когда Женя Плющенко проиграл Олимпиаду Лёше Ягудину, они с Профессором именно в таком пожарном порядке меняли уже поставленную произвольную программу на «Кармен». Прежнюю постановку тогда как-то массово раскритиковали, в том числе довольно влиятельные в фигурном катании люди. Мишин на это поддался, и это, на мой взгляд, стало большой ошибкой.

Мы в тот момент тренировались с Плющенко на одном льду, и я даже не выдержал, подъехал к Мишину и спросил: «Зачем? У вас с Женей месяц до Олимпиады, может быть, стоит просто доработать программу, не обращая внимания на то, что говорят вокруг, но менять её какой смысл?» Решение тем не менее было принято. В итоге Мишин и Плющенко стали уделять какое-то сумасшедшее количество времени только «произволке». И в Солт-Лейк-Сити произошло то, что должно было произойти: в короткой программе Женя упал и на этом борьба за золотую олимпийскую медаль для него закончилась», — цитирует Урманова «RT на русском».

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