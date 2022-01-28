Квителашвили, тренирующийся у Тутберидзе, будет знаменосцем Грузии на ОИ-2022

Бронзовый призёр чемпионата Европы, грузинский фигурист Морис Квителашвили и участница трёх Олимпийских игр, горнолыжница Нино Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Грузии.



Напомним, Квителашвили является учеником заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.



В состав сборной Грузии по фигурному катанию также вошли Анастасия Губанова, Карина Сафина/Лука Берулава (пары) и Мария Казакова/Георгий Ревия (танцы на льду).

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