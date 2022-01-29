Бетина Попова — о небинарном фигуристе: он очень классный. Как исполнитель и катальщик

Фигуристка и тренер Бетина Попова рассказала о своём отношении к тому, что на Олимпиаде-2022 выступит первый небинарный фмгурист. Им станет американец Тимоти Ледюк, выступающий в парном катании с Эшли Кейн-Гриббл.

«Стоит отметить, что этот небинарный фигурист – офигенный вообще фигурист на самом деле. То есть его ценность в нашем виде спорта не в том, что он заявил, что он небинарный, а в том, что он сам по себе вообще очень классный. Как фигурист, как исполнитель, как катальщик. И это классно, что он это заявляет, классно, что едет открыто, классно, что у него есть возможность говорить об этом открыто.

Если он себя так идентифицирует, если он себя так чувствует, то он имеет право называть себя, как хочет. Это его жизнь, почему он не имеет права называть себя небинарным. Я совершенно спокойно ко всему этому отношусь. Это не моя жизнь, а его. Нельзя лишать человека выбора», — сказала Попова в интервью Eurosport.ru.