Слуцкая: только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что в олимпийской сборной России вновь нашли коронавирус. Ранее он был обнаружен у одного из фигуристов Михаила Коляды.
«Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным!
Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов. Мы достойны победы!
Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелёгкое время», — написала Слуцкая у себя в «инстаграме».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
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