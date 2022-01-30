Слуцкая: только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что в олимпийской сборной России вновь нашли коронавирус. Ранее он был обнаружен у одного из фигуристов Михаила Коляды.

«Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным!

Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов. Мы достойны победы!

Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелёгкое время», — написала Слуцкая у себя в «инстаграме».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.